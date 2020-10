Dan Barna deschide lista Aliantei USR PLUS in judetul Sibiu. El ocupa primul loc pentru Camera Deputatilor

Alianta USR PLUS Sibiu a avut, sambata, alegeri interne si au fost votati de membri ai ambelor partide candidatii USR PLUS Sibiu pentru Camera Deputatilor si Senatul Romaniei. Liderul USR, Dan Barna, deschide lista pentru Camera Deputatilor, in timp ce Claudiu Muresan, consilier pentru management si restructurare, este primul pe lista pentru Senat.