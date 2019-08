Dan Barna desfiintat dupa jocul politic pe care il abordeaza. USR-ul a fost demascat ca nu are oameni pentru guvernare

Dan Barna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele USR Dan Barna a fost criticat in termeni duri de catre jurnalista Adriana Dutulescu, sefa redactiei Digi24, in contextul in care acesta a declarat ca USR nu isi va asuma participarea intr-o guvernare tranzitorie.Dan Barna a declarat marti la Digi24 ca cel mai probabil, alegerile anticipate parlamentare se vor organiza concomitent cu cele locale, la jumatatea anului 2020. De asemenea, Dan Barna a spus ca USR nu isi va asuma participarea intr-o guvernare tranzitorie pana la alegeri, cu configuratia parlamentara actuala, dar va sustine politic un astfel de Executiv. „Domnul Ludovic Orban isi doreste sa fie premier, poate fi una dintre optiuni. Pot fi alte optiuni, in functie de decizia pe car ...