Dan Barna, dupa decizia CCR: Klaus Iohannis a obtinut o amanare

Liderul USR, Dan Barna, nu a pierdut ocazia sa-l atace pe Kluas Iohannis dupa decizia CCR prin care a fost admis partial conflictul Guvern-Presedintie aratand ca presedintele a obtinut doar o amanare care nu a ajutat la nimic. Liderul USR a precizat ca o serie de amanari nu rezolva criza politica, ci doar anticipatele. GAFA, marca USR: Dan Barna habar nu are unde isi face publicitate: A confundat judetul in care se afla - VIDEO „Deciziile de azi (miercuri - n.r.) ale Curtii Constitutionale arata ca, pentru solutionarea crizei politice, nu e alta solutie decat plecarea guvernului si organizarea de alegeri anticipate. Faptul ca doamna Dancila a amanat la nesfarsit prezentarea in Parlament asteptand s ...