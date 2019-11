Dan Barna, dupa vot: Puterea este la dumneavoastra!

Candidatul Alianței USR PLUS la prezidențiale, Dan Barna, a votat, duminică, la Sibiu. El a mers la secția de votare împreună cu soția sa, cu părinții și frații săi. În momentul în care a introdus votul în urnă, Barna a arătat spre camerele video ștampila și a spus: „Aici e puterea cetățenilor”. „Am votat astăzi The post Dan Barna, după vot: Puterea este la dumneavoastră! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.