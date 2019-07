Dan Barna evoca secvențe din Matrix la Congresul USR: 'Daca vei lua pastila albastra vei vedea realitatea așa cum este ea'

Dan Barna a evocat, sâmbătă la Congresul USR, scena din filmul „Matrix” în care personajul principal avea de ales între a lua pastila roșie sau albastră. Liderul partidului a spus că, prin intrarea în politică, a ales să ia pastila albastră care îi arată realitatea așa cum este ea.

„Povestea noastră este de fapt exact povestea acelor oameni care au ieșit în stradă și au rămas acolo să protesteze împotriva abuzurilor și să înfrunte gazele lacrimogene și bastoanele jandarmilor atunci pe 10 august. De fapt și închei această parte povestea noastră este povestea tuturor românilor care au ales să nu mai stea deoparte. Despre asta este USR”, a afirmat Dan Barna, sâmbătă la Congresul în care USR își alege prezidențiabilul, conform Mediafax.

El a povestit și cum a decis să intre în politică, în perioada guvernării tehnocrate, când Executivul era condus de Dacian Cioloș.

„Povestea mea a început tot acum trei ani. O știți. Eram la socrii de Paște. A sunat telefonul. Era Dacian Cioloș care m-a întrebat dacă vreau să mă alătur echipei de la Ministerul Fondurilor Europene. Am zis «da» și vă mărturisesc că îmi este foarte greu, și am din când în când acest moment, să mă gândesc că de fapt între acel da entuziast, optimist, vag năuc și acest discurs acum în fața voastră au trecut doar trei ani. Și nu am făcut niciodată politică înainte de USR. Eram interesat de politică ca oricare om care vede și știri politice la televizor, între un meci de fotbal și un film bun sau o partidă de tenis. Și eram antreprenor. Construisem și conduceam una dintre firmele importante în domeniul fondurilor europene din România și aveam ceea ce se puntea numi o viață confortabilă. Aceasta era viața mea până acum trei ani”, a explicat Barna.

Liderul USR a făcut referiri la filmul „Matrix”, precizând că după ce a fost în guvernul tehnocrat nu a mai putut reveni la viața sa obișnuită, cea de antreprenor.

„După jumătate de an în acest guvern tehnocrat mi-am dat seama că nu mă mai pot întoarce la viața mea dinainte. Cred că știți cu toții secvența aceea din Matrix, în care în partea aceea de început Neo primește două pastile, una roșie și una albastră, și i se spune «dacă iei pastila roșie te vei întoarce la viața ta obișnuită și vei vedea lucrurile așa cum le vedeai dintotdeauna. Dacă vei lua pastila albastră vei vedea realitatea așa cum este ea». La fel a fost și pentru mine. Am acceptat acea provocare și am intrat în USR. În 2016 am devenit deputat de Sibiu în Camera Deputaților, iar în 2017 voi m-ați ales președintele partidului. De atunci și până astăzi am crescut”, a conchis Dan Barna.

Câteva sute de delegați ai USR s-au reunit, sâmbătă, pentru a alege candidatul partidului la prezidențiale.

În competiție sunt înscriși liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu. În aceeași zi se întrunește și Consiliul Național al PLUS.