Dan Barna iese la rampa cu critici la adresa lui Klaus Iohannis. Ce ii solicita acestuia dupa declarațiile de la Cotroceni

Liderul USR, Dan Barna, l-a criticat, vineri, pe preşedintele Klaus Iohannis, căruia îi cere să aibă rolul de mediator şi de reprezentant al cetăţenilor, apreciind că "lucrurile nu merg bine" în această perioadă şi este nevoie de responsabilitate şi de solidaritate.

"La nivel politic am văzut declaraţia de ieri a preşedintelui Iohannis. Suntem foarte de acord că PSD a guvernat groaznic această ţară, că o parte din cauzele problemelor de astăzi rezidă în felul iresponsabil în care instituţiile publice din domeniul sănătăţii au fost folosite strict ca sinecuri, (...) dar nu se poate invoca la nesfârşit greaua moştenire pesedistă. Nu am văzut niciun cuvânt la preşedintele Iohannis despre disfuncţionalităţile de astăzi, din cadrul guvernării PNL. Nu am văzut nicio nemulţumire şi niciun reproş sau un spaţiu de îmbunătăţire a situaţiilor ca şi cum lucrurile ar merge bine. Ori ceea ce se întâmplă în aceste zile ne confirmă şi ne arată că lucrurile nu merg bine şi este nevoie, dincolo de acest mesaj, pe care îl susţinem, de responsabilitate, de solidaritate, de a fi cu toţii activi şi de a ne face cu toţii datoria, este nevoie ca preşedintele să îşi asume acest rol de mediator şi acest rol de reprezentant al cetăţenilor în semnalarea de la poziţia de preşedinte a problemelor reale cu care ne confruntăm în aceste zile", a declarat Dan Barna, conform agerpres.ro

Preşedintele USR a susţinut vineri, la Sibiu, o conferinţă de presă, alături de câţiva candidaţi locali la funcţiile din Consiliul Local şi Consiliul Judeţean.



Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit joi, printre altele, despre necesitatea reformării marilor sisteme publice.



"Această pandemie ne-a pus în faţă tabloul a 30 de ani de eşecuri în organizarea şi administrarea statului român. Sunt carenţe majore, imposibil de suplinit în doar câteva luni. Efortul de construcţie a unui stat eficient va fi unul de durată, de aceea reformarea marilor sisteme publice nu mai poate fi amânată la nesfârşit. Paşii mari care s-au făcut acum în direcţia unei ample digitalizări, de exemplu, trebuie continuaţi în mod accelerat", a declarat Klaus Iohannis, joi, la Palatul Cotroceni.