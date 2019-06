Dan Barna ii cere Vioricai Dancila sa recunoasca noua configurație din Republica Moldova

Liderul USR Dan Barna a declarat că Guvernul Republicii Moldova trebuie recunoscut, însă România dovedește politica noastră externă nu există. Președintele USR s-a întrebat dacă poate transmite cineva la MAE că reacția României este sub cea a UE, unde țara noastră poate fi „un jucător important”, potrivit Mediafax.

„Politica externă a României din nou pe nicăieri. Guvernul Moldovei trebuie recunoscut. Daca “organizarea” votului din diaspora nu a fost, in evaluarea doamnei Prim Ministru, un motiv suficient sa fie demis, iata ca domnul Melescanu aduce in aceste zile noi argumente pentru a pleca din fruntea MAE. Poate comunica cineva la Externe ca reactia Romaniei este sub aceea a Uniunii Europene pe un subiect unde Romania are toata legitimitatea sa fie un jucator important. Apelul la calm in Republica Moldova trebuie dublat de un mesaj clar: vointa Parlamentului trebuie respectata iar guvernul pe care Maia Sandu il conduce trebuie recunoscut! De către Guvernul României”, a scris Dan Barna, duminică pe Facebook.

Guvernul României a făcut un apel la toate forțele politice din Republica Moldova să respecte procesul democratic și voința cetățenilor exprimată prin vot la alegerile din februarie 2019, în contextul evenimentelor politice de la Chișinău.

Prima ședință a noului Guvern al Republicii Moldova, condus de Maia Sandu, va avea loc luni la ora 11.00, a transmis prim-ministrul în cadrul unei conferințe de presă. Maia Sandu a transmis că ședința de luni va avea loc în incinta Parlamentului, nu a Guvernului.

Mii de persoane au participat duminică în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău la un miting de amploare, pentru respectarea deciziilor Curții Constituționale și pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare și prezidențiale.

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a emis duminică o hotărâre pentru dizolvarea Parlamentului și suspendare a lui Igor Dodon din funcția de președinte.

Pavel Filip, care a preluat funcția de președinte interimar al Republicii Moldova, după suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor în data de 6 septembrie.