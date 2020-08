Dan Barna la convenția pentru fuziunea USR-PLUS: Am o veste proasta pentru cei care cred ca ne vor izola

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, spune că USR s-a dovedit a nu fi „un partid meteoric”, ci „un fenomen politic spectaculos” care nu poate fi ignorat şi susţine că formaţiunea politică pe care o conduce nu va putea fi „izolată” sau „ţinută pe marginea” scenei politice. „Am o veste proastă pentru cei care cred că ne vor izola şi ne vor ţine pe margine: USR e aici să rămână, e aici să crească şi e aici pentru a guverna şi o să guvernăm” a afirmat Dan Barna,la începutul Congresului online în care USR decide asupra fuziunii cu PLUS, notează News.ro

„La propriu, e un pas politic major pentru noi ca USR şi cred că şi pentru ceea ce înseamnă politica, pur şi simplu, în România. (...) Acum doi ani şi jumătate eram câteva mii, spre două, trei, acum ne numărăm cu zecile de mii, e o diferenţă foarte importantă. Simpatizanţii noştri, de la câteva mii, acum vorbim de milioane de suporteri şi susţinători. (...) Fără îndoială, puteam să facem mai bine unele lucruri, nu e niciun fel de dubiu. Însă vreau să vă spun altceva: oricum şi din orice perspectivă privim, bilanţul nostru ca USR este unul evident pozitiv. Este un bilanţ care dă cu plus din orice perspectivă ne-am uitat, poate uneori nu am fost suficient de intransigenţi cu adversarii noştri, poate uneori am ezitat (...) În realitate, USR este fenomenul politic spectaculos al României politice de astăzi. Aceasta este o realitate şi aproape nimeni nu l-a prevăzut, mulţi vor să-l izoleze dar nimeni astăzi nu ne ignoră şi nu poate să ne ignore nici acum şi nici în viitor”, a declarat Barna în discursul său de la Congresul USR organizat sâmbătă dimineaţă, cu câteva ore înaintea congresului comun extraordinar în care a fost programată semnarea protocolului care prevede fuziunea cu PLUS, formaţiunea politică fondată de fostul prim-ministru Dacian Cioloş.

Liderul USR a amintit despre promisiunile sale de la momentul la care a fost ales preşedinte al partidului, promisiuni conform cărora USR nu va fi „un partid meteoric”, ale cărui iniţiale să fie uitate peste câţiva ani, aşa cum s-a întâmplat în cazul altor formaţiuni politice.

„Am o veste proastă pentru cei care cred că ne vor izola şi ne vor ţine pe margine: USR e aici să rămână, e aici să crească şi e aici pentru a guverna şi o să guvernăm. Cine vrea dovezi să se uite la noi şi o să găsească o cantitate extraordinară de competenţă, de bun simţ şi de bună credinţă. Ar fi bănuit cineva că vom ajunge într-un timp atât de scurt că o să avem o resursă umană cu care să ocupăm mii de liste de candidaţi în întreaga ţară?” a adăugat Dan Barna.