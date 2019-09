Dan Barna, moment de emotie extrema: Am fost dintre cei care asteptau telefonul de duminica dimineata (Video)

Inteleg ce simt romanii din diaspora, de ce sunt atat de revoltati si, de aceea, spun ca nu mai putem continua ca tinerii sa plece si noi sa spunem: ghinion, e mai bine in alta tara pentru ca in Romania nu se pot face lucruri! Ba se pot face lucruri in Romania!, spune Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidentiale.