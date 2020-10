Dan Barna: Mutarea lui Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ e o sfidare la adresa oricarui roman cinstit

Liderul USR, Dan Barna, sustine ca mutarea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ este "o sfidare la adresa oricarui roman cinstit". "Domnul Iordache a fost varful de lance al regimului Dragnea in lupta pentru distrugerea justitiei independente", sustine Barna, afirmand ca pentru asta, Iordache "a fost rasplatit cu un post pe viata in fruntea unei institutii a statului roman".