Dan Barna: Nu este rolul USR in acest moment sa iasa dintr-o criza in care nu noi suntem actorul principal

Presedintele USR, Dan Barna, spune ca in prezent nu exista in Parlament o majoritate care sa asigure reforme, ca se prefigureaza o guvernare care "va sta de fapt la mana PSD, a lui Victor Ponta, a lui Tariceanu" si spune ca in acest moment Parlamentul este "fix acelasi care l-a sustinut pe Liviu Dragnea".