Dan Barna nu renunța: “Sunt optimist in rezultatul final!”

Dan Barna, candidatul USR-Plus, clasat pe locul al treilea la finalul votului în România, este în continuare optimist în ceea ce privește intrarea sa în turul doi al algerilor prezidențiale. Deși la o diferență de de 6 procente de Vorica Dăncilă, candidata PSD, Dan Barna speră ca voturile din Diaspora să răstoarne clasamentul. Prezidențiabilul USR-PLUS, The post Dan Barna nu renunță: “Sunt optimist în rezultatul final!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.