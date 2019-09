Dan Barna: Nu voi desemna niciodata o paiata profesionala premier, nu voi semna lucruri in care nu cred, cu suspendarea pe masa! Interviu video

Oamenii te aleg presedinte ca sa fii fiecare dintre ei deodata si sa ii aperi cat de bine poti. Iar asta prespune sa iti asumi decizii legale prin care sa nu permiti ca statul sa fie pus in pericol. Nu o sa semnez niciodata lucruri in care nu cred si fara sa am o minima incredere ca sunt spre binele Romaniei, afirma Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidentiale.