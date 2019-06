Dan Barna o ridiculizeaza pe Dancila: 'Ascultandu-va, doamna premier, am avut impresia ca traim intr-o epoca de un bine fabulos'

Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, consideră că Guvernul Dăncilă ''trebuie să plece'' pentru că a fost ''o greşeală de la bun început'', anunţând că toţi parlamentarii USR vor vota pentru moţiunea de cenzură, potrivit agerpres.ro.

"Ascultându-vă, doamna premier, am avut impresia că trăim într-o epocă de un bine fabulos (...) Ascultându-vă, pare că ceea spunem de un an de zile, că acest guvern trebuie să plece, este o scăpare sau neatenţie a noastră. De fapt, acest guvern nu trebuia să guverneze vreodată România. Guvernul Dăncilă a fost o greşeală de la bun început şi este o catastrofă în prezent. Este creaţia unui om care a crezut că este mai presus de lege tot timpul şi este în prezent acolo unde ştim foarte bine. Pentru că România, şi acesta este poate cel mai mare rezultat al lui 26 mai, este o ţară în care nimeni nu este mai presus de lege. (...) Dacă vă încăpăţânaţi să salvaţi acest guvern, în 2020 veţi dispărea cu siguranţă o dată cu el. Lucrurile se schimbă în România. O nouă clasă politică este vie şi activă. Acest guvern trebuie să plece. Acesta este mesajul lui 26 mai. USR va vota cu toţi parlamentarii săi moţiunea de cenzură", a spus Barna în plenul Parlamentului la dezbaterea moţiunii de cenzură.

Potrivit lui Barna, "Guvernul Dăncilă s-a suprapus peste un moment care trebuia să fie de glorie şi mândrie pentru România: Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene".

"Dumneavoastră ne-aţi spus că avem un bilanţ pozitiv. Da, am avut şansa să ne facem de râs şi în Uniunea Europeană. (...) Ceea ce însă contează cel mai mult este că după 26 mai, acest guvern nu mai are sprijinul poporului român. Acest guvern nu mai are legitimitatea pentru că românii nu mai vor să fie făcuţi de râs în Europa, să stea la cozi kilometrice pentru a-şi exprima dreptul de vot. Spuneţi că trăim bine pentru că lucrurile merg în România, doamnă premier. În fiecare an, din ultimii trei ani, locuitorii unui oraş de mărimea Sibiului pleacă în străinătate, se mută. Spuneţi că nu avem şomaj. Asta nu se datorează investiţiilor sau performanţelor din economie. Nu avem şomaj pentru că anul trecut a fost anul cu natalitatea cea mai mică din ultimii 50 de ani şi coroborat cu faptul că România se mută în străinatate, şansele noastre de viitor sunt minime. Practic, alungaţi românii din ţară! Românii nu mai au încredere în această guvernare", a adăugat Barna.

El le-a cerut parlamentarilor PSD şi ALDE să înceapă să asculte "voinţa românilor".

"Şi spun asta pentru că de doi ani şi jumătate nu aţi făcut-o niciodată. La început aţi ignorat protestele. Apoi aţi încercat să spargeţi manifestaţiile prin forţă, aducând România pe primele titluri ale jurnalelor internaţionale, transformând 10 august într-un 9 mai pe dos cumva, făcându-ne de râs pe noi ca naţiune. Apoi aţi jignit pe românii din diaspora în toate felurile şi apoi aţi încercat să-i împiedicaţi să voteze. (...) Românii nu mai vor un Guvern girat de penali. Este un mesaj foarte clar primit pe 26 mai. Acest guvern este creat după chipul şi asemănarea creatorului său şi nu vă doresc soarta domnului Dragnea, nici pe departe, dar ne dorim dreptate pentru toţi cei care au fost abuzaţi, loviţi, bătuţi pe 10 august sau în alte sau evenimente", a mai spus Barna.