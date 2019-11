Dan Barna: Pentru prima data de la Revolutie turul al II-lea al alegerilor prezidentiale va fi fara PSD

Preşedintele USR, Dan Barna, candidat la Preşedinţia României, a declarat duminică, la Cluj, că pentru prima dată de la Revoluţie turul al II-lea al alegerilor prezidenţiale va fi fără PSD, potrivit Agerpres.

"Peste tot se simte în oraş acel 'Wind of Change', cum era cântecul formaţiei Scorpions. Oamenii vor schimbare, oamenii înţeleg că suntem în faţa unui moment istoric, pentru că acei mai în vârstă dintre dumneavoastră care îşi amintesc primele alegeri de după Revoluţie ştiu că atunci Ion Iliescu a câştigat cu 85%. Iată, ne-au trebuit 30 de ani pentru a fi pentru prima dată în situaţia de a fi într-un tur doi fără PSD, pentru a avea pentru prima dată un tur doi în care doi candidaţi din zona de centru-dreapta a politicii româneşti pot să îşi dispute viziunea despre România iar reprezentanţi dictaturii a ceea ce a însemnat urmaşii Partidului Comunist să nu mai fie în această situaţie", a afirmat Barna într-o conferinţă de presă.El consideră că discuţiile din campania din turul doi vor fi despre cum poate fi modernizată România.

"Asta se poate întâmpla pe 10 noiembrie când, dacă cetăţenii români vor ieşi la vot, vom avea această şansă extraordinară, un tur doi fără PSD, în care vom vorbi nu despre cum destructurăm justiţia, nu despre cum transformăm statul de drept într-o glumă la cheremul unui partid, ci vom putea să discutăm despre cum modernizăm România, despre cum avem servicii de calitate, despre cum încetăm să mai fim furnizori de medici de elită ai Europei şi ai Statelor Unite", a spus Barna.



În opinia sa, miza acestor alegeri este de "a scăpa de pesedism".



"Miza acestor alegeri nu este numai reuşita persoană a lui Dan Barna ca reprezentant al Alianţei USR PLUS şi al unui tandem împreună cu Dacian Cioloş, de a realiza cu adevărat modernizarea României. Miza acestor alegeri reprezintă să scăpăm de pesedism, pentru că pesedismul, dincolo de eticheta PSD, este acea situaţie aberantă în care primarul Firea îşi bate joc de două doamne care construiesc un spital din donaţii. Este situaţia acea aberantă în care bugetul statului e folosit discreţionar şi în bătaie de joc şi bugetul municipalităţii, vorbim din nou de Bucureşti, sunt irosite resursele pentru că nişte oameni nu mai guvernează de foarte mult timp pentru cetăţeni, ci doar pentru interesele proprii şi pentru interesele unei camarile", a mai afirmat Barna.



Candidatul USR PLUS la Preşedinţia României, Dan Barna, are programată, duminică seară, alături de preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, o întâlnire cu alegătorii din Cluj.