Dan Barna, prima reacție dupa reconfirmarea lui Klaus Iohannis: Așteptarile romanilor sunt mari. Sper sa confirme

Dan Barna a afirmat, duminică seară, că rezultatul provizoriu al alegerilor prezidențiale arată că electoratul l-a reconfirmat pe Klaus Iohannis ca purtător al speranțelor pentru o Românie europeană. Liderul USR susține că PSD ar trebui să învețe din acest rezultat să nu mai agreseze cetățenii.

„Aș comenta rezultatul din această seară în trei chei. Sunt învățămintele pentru președintele Iohannis sau mesajul pe care electoratul îl transmite președintelui Iohannis, care a fost reconfirmat de electoratul din România ca purtător al speranțelor de o Românie europeană, de o Românie modernă. Din acest moment având de partea sa Guvernul, ceea ce este un avantaj destul de rar în politica românească, așteptarea pe care o are electoratul este aceea de a se întâmpla și de a porni acele reforme fundamentale de care România are nevoie. Am apreciat mesajul președintelui după rezultat, în care s-a angajat că va fi un președinte prezent și nu va mai avea acele perioade de absențe. Rolul pe care trebuie să îl joace este unul la înălțimea căruia sper să se ridice”, a spus Dan Barna, la Digi24.

Liderul USR susține că PSD ar trebui să înveșe să nu mai mintă românii și să nu îi mai agreseze.

„Al doilea este ceea ce ar trebui să învețe PSD și doamna Dăncilă, că nu poți să îi minți pe oameni atunci când îi agresezi și să le ceri după votul cu seninătate, spunând că e o chestiune de inimă și de încredere. Astăzi România a transmis un mesaj că dacă un partid și un Guvern își agresează cetățenii și îi minte în mod repetat, rezultatul va fi acela de a fi trimis în opoziție. Cea de-a treia direcție e legată de votul din diaspora și despre alianța USR-PLUS, astăzi românii din Diaspora au arătat că de acum le pasă de România într-o măsură mult mai mare. Diaspora va conta uriaș în șansa României de a se face bine și de a se moderniza”, a subliniat Barna.

Datele provizorii, furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, după numărarea a 99,3% din voturi (9.023.783), arată că actualul președinte Klaus Iohannis a obținut 63,12% din voturi, în timp ce Viorica Dăncilă a obținut 36,89%.

Datele furnizate de AEP sunt după numărarea voturilor din 18.678 de secții.

