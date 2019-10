Dan Barna reacționeaza la DEZVALUIRILE pe care le promite Rise Project: 'Sunt pregatit sa duc aceasta experiența la Cotroceni'

Candidatul la preşedinţie al USR - PLUS, Dan Barna, reacționează, după ce Rise Project a anunţat că publică ”Adevărul despre Dan Barna”. Barna spune că jurnaliștii au discutat cu el și au investigat proiecte pe care le-a desfăşurat în perioada anterioară intrării în politică. şi care nu au rezistat, el precizând că a contribuit la reuşita a zeci de proiecte şi că a ajutat autorităţi publice şi ONG-uri să acceseze fonduri.

”Am avut săptămâna trecută un interviu cu cei de la Rise. Am înţeles că au investigat proiecte pe care le-am desfăşurat în perioada anterioară intrării în politică, când eram antreprenor şi consultant în domeniul fondurilor europene. Rise s-a concentrat pe câteva întreprinderi care nu au rezistat după perioada de sustenabilitate a proiectelor cu finanţare europeană. E un risc inerent şi asumat în astfel de cazuri, mai ales într-o etapă de pionierat”, afirmă Dan Barna.

El relatează că le-a răspuns deschis şi onest la toate întrebările celor de la Rise Project..

”Îl consider un exerciţiu de transparenţă şi normalitate într-o campanie electorală. Nu am nimic de ascuns. Am lucrat 10 ani în fonduri europene şi am construit una dintre cele mai de succes companii în domeniu. Am contribuit la reuşita a zeci de proiecte. Am ajutat autorităţi publice, ONG-uri şi companii care au avut nevoie de fonduri. Mii de oameni au lucrat în aceste proiecte. Am fost pasionat de munca mea şi sunt mândru de ceea ce am reuşit să fac, a fost o experienţă extraordinară”, adaugă liderul USR.

El subliniază că această experienţă l-a dus în guvernul Cioloş, unde împreună cu echipa de la Fonduri Europene a reuşit în 6 luni să aducă în ţară 7,2 miliarde de euro.

”Sunt pregătit să duc această experienţă la Cotroceni”, conchide Barna.

Jurnaliştii de la Rise Project au postat luni pe Facebook un anunţ conform căruia ”în curând” vor publica ”Adevărul despre Dan Barna”.

