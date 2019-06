Dan Barna recunoaște CERTURILE cu Dacian Cioloș privind prezidențialele: 'Nu o sa cadem in capcana in care au cazut alții in trecut'

Liderul USR, Dan Barna, vine cu precizări de ultimă oră privind discuțiile din Alianța 2020 pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale.

"Am scris rândurile de mai jos împreună cu Dacian, eu aflându-mă o zi la mare, la Constanța, împreună cu Olguța, după ce am văzut articolele despre tensiunile care ar există între USR și PLUS.

Da, discutăm zilele acestea despre viitorul Alianței. Alianța noastră e, de fapt, alianța celor care i-au oferit deja încrederea.

Da, pe alocuri discuțiile sunt mai aprige, pentru că fiecare dintre noi vine la masă cu idei și cu soluții care să valorifice cât mai bine zestrea propriului partid. Dar vrem să spunem un lucru foarte clar: USR și PLUS vor merge mai departe împreună. Și la prezidențiale, și la locale, și la parlamentare.

Suntem hotărâți să găsim cea mai bună formulă pentru asta și nu ne vom ridica de la masa negocierilor până când nu ajungem la o înțelegere care să ne facă mai eficienți decât am fi separat, pentru că România trebuie guvernată bine după alegeri. Nicio încercare de dezbinare nu ne va descuraja. Nu o să cădem în capcana în care au căzut alții în trecut", a scris pe Facebook Dan Barna.