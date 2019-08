Dan Barna s-a razgandit: USR poate 'intra la guvernare in orice moment'

Preşedintele USR, Dan Barna, consideră că partidul pe care îl conduce deţine resursele necesare pentru a intra la guvernare şi că un acord politic în Parlament nu este "o fată Morgana". În urmă cu două zile, Barna afirma că USR nu va intra la guvernare înainte de alegerile parlamentare.

"Putem intra la guvernare în orice moment. Avem resurse, avem program, avem oameni competenţi, dar este nevoie de o majoritate parlamentară care să facă posibilă reformele de care are nevoie România. Nu mai putem prosti la nesfârşit electoratul că trebuie făcute reforme, dar de fapt să nu le facă nimeni altcineva. Considerăm că aceste reforme pot fi făcute cu o majoritate parlamentară", a declarat Barna joi, la Tulcea.

În opinia lui, un acord politic în Parlament fără PSD nu este "o fată Morgana".



"Vom susţine moţiunea de cenzură şi vom participa la discuţii pentru a găsi cea mai bună soluţie a unei guvernări care să asigure perioada aceasta de interimat care să ne ducă la alegeri anticipate. Nu este reală şi nu poate funcţiona ideea că s-ar putea face reforme alături de oamenii care au fost lângă Liviu Dragnea şi PSD în cei trei ani care aproape că ne-au scos din Europa. Şi atunci va fi o perioadă de tranziţie, un guvern, vom vedea în ce formulă, prin care să mergem spre alegeri anticipate. După aceste alegeri, să putem să ne ne asumăm o guvernare completă, consistentă, prin care chiar să facem aceste reforme de care România are o fundamentală nevoie", a mai spus liderul USR.



Referindu-se la măsurile pe care le propune pentru atragerea în ţară a românilor care lucrează în străinătate, el a amintit demararea proiectelor mari de infrastructură, care vor genera locuri de muncă şi dezvoltarea zonelor conexe, precum şi reducerea impozitării pe muncă.



"Reducerea impozitării pe muncă va crea posibilitatea ca tinerii să aibă şansa unor venituri mai mari în primii 4-5 ani de muncă şi atunci nu vor mai fi tentaţi să plece în străinătate, putând obţine şi aici venituri mai bune. Iar a treia măsură este susţinerea antreprenorilor români. Ei trebuie respectaţi. În momentul de faţă, ei se simt doar fugăriţi şi jumuliţi de un stat care nu doreşte decât să le ia marginea, pentru a-şi acoperi cheltuielile profund debalansate", a menţionat Dan Barna.

În timpul discuţiilor cu reprezentaţii presei, liderul USR a amintit că până în prezent a strâns 60.000 de semnături pentru candidatura la alegerile prezidenţiale şi a făcut un apel la electorat pentru a susţine o schimbare în România.



"Am văzut azi cifrele Institutului Naţional de Statistică. Încă un oraş de mărimea Galaţiului sau Braşovului a plecat din ţară în ultimul an. Românii continuă să plece din ţară şi este o rană foarte dureroasă. 50% din tinerii de liceu îşi văd viitorul în afara României. E cea mai dureroasă statistică care ne arată că în 10-15 ani România va deveni o ţară slabă şi săracă, dacă nu schimbăm ceva. Această schimbare este necesar să se întâmple astăzi, nu peste 5 sau 10 ani, pentru că am fost prin toate judeţele Moldovei, în Bucovina, în Constanţa şi astăzi sunt în Tulcea şi peste tot am vorbit cu români care erau într-o scurtă vacanţă şi toţi îmi spuneau că s-ar întoarce dacă în România ar vedea puţină încredere şi ar avea sentimentul că lucrurile încep să meargă spre bine. Acesta este obiectivul pe care-l avem în vedere", a menţionat Barna.



Liderul USR s-a întâlnit joi dimineaţa cu electoratul tulcean, atât în pieţele din municipiul Tulcea, cât şi pe faleza oraşului.