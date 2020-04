Dan Barna, sageata acida pentru PNL: 'Vrem sa credem ca, macar pe acest subiect, nu e vorba de concurența politica'

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, a salutat proiectul de lege al PNL privind impozitarea pensiilor speciale, menţionând că parlamentarii formaţiunii vor colabora cu orice partid dispus să ajute la rezolvarea acestei chestiuni.

În acelaşi timp, USR a precizat pe Facebook că soluţia cea mai rapidă ar fi o ordonanţă de urgenţă în domeniu, care să fie adoptată chiar în cursul zilei de miercuri."Salutăm decizia PNL de a depune la câteva ore după USR un proiect de lege privind impozitarea pensiilor speciale. Vrem să credem că, măcar pe acest subiect, nu e vorba de concurenţă politică, ci despre o nevoie reală de a regla una dintre cele mai mari nedreptăţi din societatea românească actuală. De asemenea, credem că şi colegii de la PNL au în vedere faptul că statul are nevoie de toate resursele disponibile pentru a depăşi cu bine criza de sănătate publică şi previzibila criză economică. Parlamentarii USR vor colabora cu cei ai PNL şi cu cei ai oricărui partid dispus să ajute la rezolvarea cât mai rapidă a problemei pensiilor speciale. Sectoarele public şi privat trebuie să împartă greul acestei crize. Solidaritate înseamnă inclusiv acest lucru", a scris Barna pe Facebook.Într-o postare pe reţeaua de socializare, USR pledează pentru adoptarea rapidă a acestui proiect sau chiar a unei ordonanţe de urgenţă.

"Dacă există consens între toate partidele pentru acest proiect, se pot organiza de urgenţă în sistem online şedinţe de comisii şi plen pentru a vota. Ar fi o dovadă de responsabilitate din partea tuturor parlamentarilor într-o situaţie de criză", a precizat sursa citată.



Pe de altă parte, în postarea USR se atrage atenţia asupra faptului că iniţiativa PNL nu vizează mai multe categorii de pensii speciale.



"După ce ieri USR a depus un proiect de lege pentru impozitarea cu 90% a pensiilor speciale, PNL a anunţat că va susţine un amendament cu acelaşi scop, dar a ratat să includă printre beneficiarii de pensii speciale care să fie impozitate primarii, preşedintele şi cei care lucrează în servicii secrete. Sperăm că este doar o eroare, fără intenţie. Şi PSD se laudă că va depune un proiect nou de impozitare, deşi există unul în Parlament şi l-au ţinut la sertar. Iar UDMR a anunţat, de asemenea, că susţine impozitarea cu 90% a pensiilor speciale", a precizat Uniunea.

Liderii deputaţilor şi senatorilor PNL, Florin Roman şi Daniel Fenechiu, au depus, miercuri, amendamente la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare prin care propun impozitarea progresivă a pensiilor speciale de la 10% până la 95%.



"În calitate de lider de grup al PNL de la Camera Deputaţilor, alături de liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, am depus azi un amendament la OUG 29/2020, prin care solicităm impozitarea progresivă a pensiilor speciale de la 10% şi până la 95%. Este vremea solidarităţii şi a constrângerilor pentru toată lumea, inclusiv a celor care, beneficiind de pensii speciale, pot contribui la efortul financiar de care avem acum, atât de multă nevoie. (...) În categoria pensiilor speciale supuse impozitării progresive am introdus: parlamentarii şi funcţionarii parlamentari, magistraţii şi personalul auxiliar, inclusiv judecătorii CCR, funcţionarii Curţii de Conturi, Avocatul Poporului, personalul navigant, personalul diplomatic. Nu intră în categoria impozitării progresive poliţiştii şi militarii, beneficiari ai unor pensii militare", afirmă Roman, într-un comunicat.



Liderul deputaţilor liberali arată că economiile rezultate din impozitarea pensiilor speciale vor merge către achiziţionarea de aparatură medicală, echipamente şi materiale sanitare, dar şi pentru stimularea financiară a personalului aflat în "prima linie a războiului cu epidemia de coronavirus" - medici, asistenţi, poliţişti, armata, jandarmi, pompieri, ambulanţieri, biologi şi bio-chimişti, personal de triaj, de la IGSU sau funcţionari ai serviciilor sociale din primării, care asigură alimentele şi medicamentele necesare la domiciliu pentru vârstnici.



Roman precizează că propunerea vizează impozitarea cu 10% a pensiilor speciale între 2.001-4.000 lei, cu 60% a celor cuprinse între 4.001-7.000 lei şi cu 95% a celor care depăşesc cuantumul de 7.000 lei.



"Am optat pentru varianta impozitării progresive, motivată de starea de urgenţă, pentru a nu intra în conflict constituţional cu decizii ale CCR, care interzic eliminarea totală a acestui tip de privilegii. În plus, amendarea legii de modificare a OUG poate trece maxim într-o săptămână de Parlament, dacă există voinţă politică. Pentru că sunt convins că se va bucura de susţinerea tuturor forţelor politice responsabile!", susţine liberalul.