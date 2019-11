Dan Barna se DEZICE de Cristian Ghinea, dupa ce a acuzat ca STATUL PARALEL a cauzat infrangerea USR

Liderul USR Dan Barna susține că Acuzațiile lui Cristian Ghinea, privind sistemul care a triumfat la alegeri nu se referă la statul paralel, ci la sistemul PSD.

„Am sperat și am luptat până în ultimul moment. Azi Sistemul a fost mai tare. Dar schimbarea și modernizarea României este un maraton, nu un sprint. Vă invit să veniți și mai mulți alături de noi, așa vom reuși. In trei ani am construit împreuna de la zero o miscare care i-a facut sa tremure. Vom construi de aici. Mai departe", a susținut Ghinea.

Barna a declarat însă că: "A arătat un edit. Sistemul PSD a fost mai tare. Sunt convins că domnul ghinea va putea să răspundă la ceea ce mi-ați citat. Am avut o competiție vece cu PSD și suntem un partid nou care a reușit să lupte cu PSD".