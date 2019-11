Dan Barna: Sper ca maine premierul desemnat sa-si constituie majoritatea necesara

Preşedintele USR, Dan Barna, candidat la preşedinţia României, a declarat duminică, la Cluj, că speră ca premierul desemnat, Ludovic Orban, să obţină votul de învestitură în Parlament, arătând că parlamentarii formaţiunii sale vor fi prezenţi la şedinţa de luni şi vor vota 'pentru', potrivit Agerpres.

"E foarte important ce se va întâmpla mâine (luni - n.r.) în Parlament, vorbim de votul de învestitură al Guvernului Orban. Am spus că vom susţine această învestitură, pentru că este efectiv necesar să scăpăm de Guvernul PSD, de guvernarea Dăncilă, care ne-a făcut de râs pe plan intern, dar în egală măsură şi pe plan internaţional, unde România a ajuns să nu mai conteze, nici în Orientul Mijlociu, unde eram un furnizor de credibilitate, să nu mai conteze nici în parteneriatul transatlantic cu Statele Unite şi cu atât mai puţin în Europa. Eliminarea acestei guvernări, îndepărtarea ei de la guvernare este o miză importantă. Sper ca mâine premierul desemnat să-şi constituie majoritatea necesară, parlamentarii USR, deputaţii şi senatorii, vom fi prezenţi acolo şi vom vota pentru învestitura acestui guvern", a afirmat Barna într-o conferinţă de presă.

Candidatul USR PLUS la preşedinţia României, Dan Barna, are programată, duminică seară, alături de preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, o întâlnire cu alegătorii din Cluj.