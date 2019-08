Dan Barna: Statul nu mai reuseste sa asigure siguranta cetatenilor

Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), a declarat, marţi, la Focşani, că România nu mai furnizează astăzi încredere şi speranţă, "statul nu mai reuşeşte să asigure siguranţa cetăţenilor", fiind momentul ca o nouă generaţie de politicieni să se implice activ potrivit AGerpres

"Astăzi, peste 50% din elevii de liceu îşi văd viitorul în afara României. Astăzi, o jumătate din tinerii care înseamnă viitorul ţării noastre visează să plece din ţară în momentul în care termină liceul sau unii dintre ei o facultate. Este cel mai dureros şi mai tragic indicator care ne arată cât de rău a ajuns funcţionarea statului şi cât de rău stăm în ceea ce înseamnă perspectiva de încredere şi de speranţă pe care o furnizează România. (...) România, astăzi, nu mai furnizează încredere, nu mai asigură speranţă. Vedem din evenimentele care s-au întâmplat în ultimele săptămâni şi ultimele luni, statul nu mai reuşeşte să asigure siguranţa cetăţenilor, statul nu mai reuşeşte să asigure funcţionarea spitalelor. Vedem evenimentul de acum trei zile... Sistemul de educaţie nu mai reuşeşte să furnizeze resursă umană profesională şi educată pentru companii. (...) Lucrurile trebuie să se schimbe în România. (...) Este ocazia şi este momentul ca o nouă generaţie din politica românească să se implice activ", a declarat Dan Barna.Preşedintele USR i-a felicitat pe vrânceni pentru rezultatele la europarlamentare şi pentru că au înţeles că România trebuie să meargă spre un stat modern."Am văzut rezultatele foarte bune la europarlamentare pe care Alianţa USR PLUS le-a obţinut şi aici, în Vrancea şi aici, în Focşani. Vreau să-i felicit pe colegii mei pentru acest efort şi să-i felicit pe vrânceni pentru că au înţeles că România trebuie să meargă spre o Europă modernă, spre un stat modern şi nu mai putem rămâne în vechile fantasme, în vechile frici, ameninţări şi la dependenţa de vechii baroni, care ne-au adus în situaţia în care siguranţa cetăţenilor nu mai este asigurată", a spus Barna.Întrebat fiind despre rolul preşedintelui în societatea românească, Barna a spus că preşedintele "trebuie să fie acela care să dea direcţia şi viziunea unei naţiuni"."România are nevoie de o reformă constituţională. Este unul dintre obiectivele pe care Alianţa USR PLUS şi le propune. Trebuie să reechilibrăm această distribuţie de prerogative. Dar dincolo de aceste prerogative, e foarte important rolul pe care preşedintele trebuie şi poate să îl aibă în momentul de faţă în România. Într-adevăr, preşedintele nu conduce Guvernul, dar este şi trebuie să fie acela care să dea direcţia şi viziunea unei naţiuni. Avem foarte mare nevoie exact de această viziune, speranţă şi încredere pe care cetăţenii români s-o regăsească şi să o primească din mesajele şi poziţionările preşedintelui. (...) Voi fi un preşedinte foarte prezent", a susţinut Barna.Acesta a precizat că unul dintre obiectivele la alegerile prezidenţiale este acela de a ajunge în turul doi, alături de Klaus Iohannis, iar dacă va câştiga alegerile, va fi un preşedinte implicat."Eu cred că un preşedinte nu trebuie să fie prezent doar în situaţiile de criză. Un preşedinte trebuie să fie prezent în viaţa de zi cu zi a societăţii, şi la bucurii şi la necazuri, şi la evenimentele tragice şi la succesele unei comunităţi, tocmai pentru că România funcţionează pe această logică a inspiraţiei şi a încrederii. Şi e nevoie de oameni, inclusiv în fruntea statului, la Cotroceni (...), de oameni care să inspire şi să genereze acest elan, astfel încât comunitatea să poată să vină după ei. Mă văd un preşedinte implicat", a mai spus Barna.Dan Barna s-a aflat marţi la Focşani, în cadrul campaniei USR-PLUS de strângere a semnăturilor pentru candidatura sa la alegerile prezidenţiale, unde a susţinut o conferinţă de presă, s-a întâlnit cu focşănenii şi a vizitat o microîntreprindere.