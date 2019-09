Dan Barna, un nou apel catre Dancila: 'Ii cer sa dea dovada de responsabilitate si sa nu puna Romania intr-o situatie penibila'

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat luni că în cazul în care prim-ministrul Viorica Dăncilă insistă pentru candidatura europarlamentarului Rovana Plumb la un post de comisar european din partea României, există riscul ca această propunere să fie respinsă.

"Îi cer doamnei Dăncilă să dea dovadă de responsabilitate şi să nu pună România în situaţia penibilă de a avea un candidat respins în cadrul Parlamentului", a spus el, conform agerpres.ro

Declaraţiile sale au fost susţinute, în cadrul unei conferinţe de presă de la Parlament, şi de către europarlamentarul Dacian Cioloş, lider al alianţei USR-PLUS.



"Eu, în calitatea pe care o am, de lider al unuia dintre cele trei grupuri care sunt parte a majorităţii politice din Parlament (Parlamentul European, n.r.), i-am spus doamnei prim-ministru că în grupul pe care îl conduc - şi nu are de-a face cu părerea mea personală - în grupul pe care îl conduc şi care ţine foarte mult la statul de drept şi buna funcţionare a justiţiei, în mod clar vor exista foarte multe semne de întrebare vizavi de această candidatură. Încă mai are posibilitatea doamna Dăncilă să revină asupra acestei decizii şi să facă o propunere decentă pentru un portofoliu, şi eu mă aştept să fie important, care să fie acordat candidatului României", a spus Cioloş.

Luna trecută, preşedintele PLUS Dacian Cioloş şi liderul USR Dan Barna au scris, pe Facebook, că propunerile Guvernului pentru postul de comisar european, Dan Nica şi Rovana Plumb, nu sunt potrivite pentru că nu ar respecta rigorile de integritate ale funcţiei de comisar european, având probleme cu Justiţia.