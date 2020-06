Dan Barna: 'USR considera ca starea de alerta ar trebui sa fie mentinuta doar acolo unde datele o solicita'

USR consideră că starea de alertă ar trebui menţinută doar acolo unde datele şi cifrele o solicită, a precizat miercuri liderul Uniunii, deputatul Dan Barna, care a prezentat această poziţie în cadrul unei întâlniri avute cu secretarul de stat MAI, Raed Arafat, în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, potrivit .

"Am avut astăzi o întâlnire, pe care o consider de lucru, firească, cu domnul Arafat, la care au fost reprezentanţii tuturor partidelor parlamentare. Am solicitat să ne fie prezentate argumentele pentru care Guvernul solicită că este necesară prelungirea stării de de alertă cu încă o perioadă de 30 de zile, cum a fost propunerea iniţială. În cadrul acestei discuţii am văzut şi priorităţile pe care domnul Arafat le-a menţionat ca fiind foarte importate pentru perioada următoare. (...) În egală măsură, am menţionat foarte clar poziţia USR privind necesitatea ca, acolo unde nu mai sunt cazuri deloc (...), nu mai există nicio justificare pentru a păstra blocată activitatea economică sau parte din activitatea economică. Şi, din acest punct de vedere, i-am propus domnului Arafat varianta prin care starea de alertă să fie menţinută doar acolo unde cifrele şi datele o solicită", a declarat Barna la Parlament.

Citește și: A fost descoperit primul ‘acoperit’ din USR! S-a lăsat cu o demisie din echipa Barna

El a menţionat că, printre priorităţile enumerate de Raed Arafat, în cadrul discuţiilor, se numără păstrarea coordonării centrale a răspunsului la epidemie, păstrarea posibilităţii de detaşare a medicilor, păstrarea acelor măsuri de siguranţă individuală - distanţarea socială, purtarea măştilor în spaţii închise, precum şi partea de triaj.

În cadrul întâlnirii, s-a mai discutat o propunere făcută de liderul USR - ca această perioadă de stare de alertă să fie doar de 15 zile, şi nu de 30 de zile.

"Din punctul meu de vedere - şi atunci se va vedea şi poziţia USR - va conta foarte mult care vor fi argumentele efective care vor fi prezentate de către Guvern pentru justificarea acestei măsuri. Am spus: "Daţi-ne argumentele, convingeţi-ne de ce pentru România este necesar să continuăm această stare de alertă. (...) Sunt foarte multe municipii şi oraşe în ţară unde nu mai sunt cazuri deloc şi atunci trebuie să avem un răspuns şi prelungirea acestui mesaj că suntem într-o stare de alertă riscă să nu mai fie respectat de cetăţeni, dacă nu există nişte argumente în spate", a spus liderul USR.

Potrivit acestuia, "legea alternativă propusă de PSD este ultima dintre opţiuni".