Dan Barna: USR nu voteaza moțiunea, dar ar intra intr-un guvern de coaliție

Liderul USR, Dan Barna, a declarat pentru G4Media.ro că USR va vota împotriva moțiunii de cenzură a PSD, dar spune că partidul său este dispus, dacă va fi nevoie, să intre într-un eventual guvern de coaliție. Barna precizează că Alianța USRPLUS nu va colabora niciodată cu PSD sau cu sateliții săi. UDMR și PMP și-au […]