Dan Barna: "Vreau sa fiu un presedinte implicat. Nu exista o varianta de PSD mai cumsecade". De ce nu-l ataca pe Iohannis Interviu

Imi propun sa fiu un presedinte prezent in viata comunitatii nu doar la crize, ci in viata cotidiana, un presedinte care da directii si linii de viziune pentru Romania. Obiectivul nostru e sa transformam Romania in tara europeana moderna, care are toate premisele sa fie. Iar pentru asta e nevoie la Cotroceni de ADN-ul USR-PLUS, spune Dan Barna, candidatul USR-PLUS la presedintia Romaniei.