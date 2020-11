Dan Bittman a 'explodat' la adresa autoritaților: 'Noi suntem in razboi. Nu s-a facut niciun spital. Ce ne-a oprit o vara intreaga sa facem ceva?'

Dan Bittman a declarat, la Antena 1, că nu este împotriva măştii şi că a respectat măsurile impuse, dar acuză autorităţile române că acţionează haotic şi că nu au reuşit să facă nimic concret toată vara.

"În România e foarte ușor să discreditezi pe oricine. Nu sunt împotriva măștii și a niciunei măsuri coerente. Virusul nu te omoară așa... nu e letal. Cred că trebuie sa lămurim lucrurile. Uniunea Europeană e un eșec după părerea mea. Când a fost acum sa închidem, am închis fiecare pentru țara noastră. Sunt un om care a respectat legea. O respect în continuare. Trebuia sa ne zică din prima. Asta e viața voastră. 10 ani așa o ducem. Noi acum sunt in război. Nu avem o listă. Am înnebunit, am început să facem măști abia după o lună de zile", este de părere artistul.

Bittman acuză autorităţile că nu au făcut nimic concret în tot acest timp care s-a scurs de la debutul pandemiei.

"La bani e cea mai mare problemă. Din miliardele promise de Cîţu și președinte nu s-a făcut niciun spital. Ce ne-a oprit o vară întreagă să facem ceva? Mai e o chestie. Toată treaba e fluidă. Lucrurile se schimbă de la oră la oră. Suntem praf, asta știam. Mă uit la oamenii care au ochelarii aburiți. Acolo e clar, când se aburesc ochelarii. Pe acolo iese covidul. Covidul nu stă la 1 metru jumate, covidul e în aer", a mai spus artistul.

În urmă cu câteva zile, Bittman a declarat pentru Gândul Live că românii sunt manipulaţi de oameni care au o miză majoră - achiziţii importante, fără licitaţie.

"E miza să există starea asta în care se pot achiziționa tot felul de drăcii fără licitație, și poliția e mulțumită că e lumea liniștită. Unii stau acasă, primesc o parte din salariu. Le doresc însă românilor să gândească cu mintea lor [...] Nu ți se pare că e o manipulare? Sunt patru-cinci-zece oameni cu afaceri de miliarde, care știu exact ce vor [...] Varianta mea de a gândi este una singură. Îmi iau informațiile din statistică, sunt inginer, sunt lucruri care se bat cap în cap. Realitatea de pe stradă contrazice statistica", este de părere artistul.