Dan Capatos a vorbit despre boala de care sufera fiul sau: „A mostenit pe linie paterna, de la mine...”

Dan Capatos este foarte discret cu viata personala si a preferat dintotdeauna sa-si tina familia departe de lumina reflectoarelor, mai cu seama pe fiul sau. Andrei are noua ani acum si foarte pasionat de sport. „Face sport cat n-am facut eu toata viata', recunoaste prezentatorul Xtra Night Show, de la Antena 1. De altfel, sportul il ajuta pe baietel sa depaseasca problemele cu care vine la pachet boala de care sufera, mostenita pe linie paterna.

Invitat in emisiunea „Rai, da` buni', de la Antena Stars, Capatos a povestit in premiera despre boala de care sufera fiul lui, Andrei.

„A mostenit pe linie paterna, de la mine, o valoare a colesterolului mai mare. Asta este mostenire. Pana la varsta de 12 ani nu are rost sa intervii cu medicamente, iar sportul ajuta. De cand face fotbal de trei ori pe saptamana, la modul profesionist, e legitimat la Dinamo, joaca in campionatul grupei lui, lucrurile sunt ok. Antrenamentele sunt dure -are luni, miercuri si vineri, iar meciuri sambata si duminica.', a declarat vedeta Antena 1.

„Andrei stie ce face tati. Stie si prostiile pe care le-a facut tati pe la TV. Generatia aceasta este la curent cu tot ce se intampla acum sau ce s-a intamplat. El doarme mare parte de timp cand am eu emisiune (…) El este un baietel normal pentru varsta lui. Este cuminte, cu cele mai bune note posibile, face sport. Cat n-am facut eu toata viata, el a facut in primii noua ani.

L-am dat de la opt luni la inot si pana la sapte ani a invatat toate stilurile si s-a plictisit. L-am dat si la un sport de echipa, la fotbal si dintr-un alt motiv', a dezvaluit Dan Capatos la „Rai da buni'.

Capatos este casatorit de 20 de ani

Dan Capatos este casatorit de mai bine de 20 de ani cu Monica, la randul ei jurnalist. Povestea lor de dragoste pare desprinsa din filme.

„Ne-am cunoscut si mai departe a trebuit sa vedem cum facem. Eram fiecare prinsi in alta relatie si a trebuit sa renuntam la relatiile respective pentru a forma o familie. Singurul dezavantaj era ca ea trebuia sa se casatoreasca in scurt timp. Avea nunta si a trebuit sa o anuleze.

Ma gandesc ca ne-or fi iertat oamenii aia. Sau pe ea, ca pe mine nu cred. Nu i-am promis niciodata ca vom ramane pana la final. Nu-mi place sa fac promisiuni de genul asta. Am zis inca de la inceput ca se poate intampla orice, dar trebuie sa o luam cu pasi mici. In pasi mici am ajuns la 20 de ani', a conchis Dan Capatos.

