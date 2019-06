Dan Diaconescu a ajuns ”o mana de om” si face reclama la o florarie! Fostul sef al OTV nu are voie sa apara la TV sau sa dea interviuri

Dan Diaconescu

Dan Diaconescu a avut o aparitie-surpriza in mediul online. Este prima data dupa multi ani dupa ce seful de la OTV apare in public si vorbeste in fata camerei.

Dan Diaconescu a fost filmat in timp ce-si cumpara flori de la o cunoscuta florarie din Capitala si a fost, nu se stie cum, convins sa spuna o fraza despre serviciile respectivei florarii. Si a facut-o in stil magistral, ca pe vremea cand isi tinea celebrele emisiuni nocturne la OTV.

”Buna seara, nu ratati B... (numele florariei, n.r.) pentru ca nici nu stiti ce pierdeti”, a spus Dan Diaconescu, afisand la final celebrul sau zambet.

Cu cativa ani mai in varsta si cu destul de multe kilograme mai putin, Dan Diaconescu si-a pastrat totusi aura de superstar al televiziunii, chiar daca in cazul de fata este vorba despre un testimonial-reclama pentru o florarie.

Ce a facut Dan Diaconescu dupa ce a iesit din inchisoare?

Dupa cativa ani petrecuti in inchisoare, toata lumea se astepta ca Dan Diaconescu sa revina in forta, mai ales ca a ramas in continuare un personaj extrem de popular. Problema este ca judecatorii i-au interzis ca pe durata perioadei in care beneficiaza de liberare conditionata sa nu dea interviuri si sa nu apara in presa. Acesta este motivul pentru care Diaconescu nu a vorbit pana acum in fata camerei sau macar a unui telefon mobil pornit pe inregistrare. Pentru a nu avea neplaceri, ”Domnul Dan” nu a mai aparut la TV si nici macar in mediul online pana acum cateva zile, cand a inregistrat reclama la flori.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.