Dan Diaconescu a ramas fara intreaga avere! Cum a ajuns sarac

Dan Diaconescu a ramas fara intreaga avere! Fostul patron de televiziune a ajuns acum sa fie de-a dreptul sarac si nu mai are niciun imobil pe numele sau.

Fostul realizator TV Dan Diaconescu, altadata cu o avere impresionanta, a trecut anul acesta printr-un proces.

Dan Diaconescu a ramas fara intreaga avere

Din cauza ca l-a pierdut, a ramas fara nu mai putin de 10 proprietati, printre care si celebrul sediu OTV.

Diaconescu cumparase cele 10 case si terenuri in 2009, insa instanta a hotarat ca acestea sa revina la firma care i le-a vandut atunci, detinuta de afaceristul Marius Locic.

Astfel, potrivit Stirilor Kanal D, ANAF, doua banci si un dezvoltator imobiliar au anulat executarile silite pe numele fostului patron OTV, deoarece nu mai avea drept de proprietate asupra bunurilor.

In prezent, Dan Diaconescu mai are doar doua terenuri, unul in judetul Arges si unul in Bucuresti. Fostul om de televiziune a stat trei ani dupa gratii, pentru santaj, fiind eliberat conditionat in urma cu trei ani.

