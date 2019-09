Dan Helciug  a trait drama vietii lui in Grecia! Si-a pierdut copilul

Dan Helciug google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dan Helciug nu s-a plictisit deloc in vacanta de doua saptamani petrecuta vara aceasta in Grecia, cu familia. El a trecut prin clipe de cosmar dupa ce si-a dat seama ca si-a pierdut fetita intr-un magazin. Intr-o zi obisnuita, cu soare, solistul de la „Spitalul de Urgenta” a simtit ca-i fuge pamantul de sub picioare. Fiica lui a disparut de sub ochii lui, ca intr-un film Horror-SF. „Eram toti patru intr-un micut magazin de haine din Salonic. Elena, sotia mea, a vrut sa probeze o rochita si a intrat cu Ruxandra (6 ani) in cabina de proba. Eu pazeam usa, Luca (12 ani) langa mine. La un moment dat, Elena iese pe jumatate din cabina si ma roaga sa ii aduc o alta marime de rochita. Am ...