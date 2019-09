Dan Mihalache le cere partidelor sa o sustina pe Rovana Plumb pentru CE. Cei doi au lucrat impreuna pe vremea lui Nastase

Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, intervine in mod surprinzator in dezbaterea publica privind desemnarea Rovanei Plumb ca si comisar european din partea Romaniei, cerandu-le partidelor sa o sustina, pe motiv ca altfel "riscam sa fim penibili". Mihalache si Plumb au lucrat impreuna in conducerea PSD, pe vremea lui Adrian Nastase.