Dan Motreanu și George Scutaru, achitați definitiv pentru acuzațiile DNA privind campaniile electorale din 2008

Înalta Curte a decis, luni, achitarea definitivă a lui George Scutaru, fost președinte al PNL Buzău și fost consilier prezidențial, și a fostului deputat PNL Dan Motreanu, actual europarlamentar, în dosarul spălărilor de bani din campaniile electorale din 2008. Aceeași decizie fusese dată și în faza de fond, la completul de 3 judecători, dar DNA