Dan Negru a avut o reactie virulenta dupa ce a vazut cat costa o noapte la un hotel de cinci stele din Mamaia

Suparat pe conditiile de cazare si preturile foarte mari, de pe litoralul romanesc, Dan Negru a postat un mesaj pe contul de socializare, unde a criticat dur situatia din Romania. Acesta s-a declarat revoltat, ca la un hotel de cinci stele din statiunea Mamaia o noapte costa 1038 de euro, mai mult decat ar costa o noapte in celebrul Saint Tropez. "La un hotel din Mamaia care are azi 5 stele, dar care a fost construit in epoca comunista, cazarea pentru noaptea de sambata pe duminica costa 1038 euro! Intr-una din statiunile de fita ale Europei, la Saint Tropez, tot pentru aceeasi noapte si tot la 5 stele gasesti cazare cu 700 sau 900 de euro! Hotelul din Mamaia se lauda ca a fost locul unde s-a filmat ‹‹Nea Marin ...