Dan Negru, atac fara precedent la Pro TV, dupa ce i-a „furat” emisiunea de la Antena 1: „Cu penele altuia te poti…”

Fara audienta nu existi pe piata media, iar posturile de televiziune incearca sa propuna telespectatorilor emisiuni cu priza la public care sa aduca rating considerabil. Uneori, apar si unele ”asemanari” in grilele de programe, show-uri care au facut istorie fiind propuse intr-o noua grila, de o alta televiziune, chiar daca formatul este asemanator cu acela care fost o reteta a succesului pentru concurenta.

Pro TV va aduce pe micile ecrane o noua emisiune, ”Masked Singer”, iar formatul show-ului este asemanator cu al aceluia in care Dan Negru aduce masti in prim-plan si se bucura de un succes urias. Pro TV a cumparat respectivul format, iar emisiunea muzicala cu masti va fi difuzata pe post incepand cu acest an.

ata ca Dan Negru are o prima reactie, pe pagina sa de socializare, dupa ce reprezentantii Pro TV au facut publica informatia, iar mesajul postat este de o ironie usturatoare.

”Celor multi care ma intreba ce parere am de faptul ca Pro mi-a copiat formatul cu masti le raspund cu vorbele lui Brancusi: „Cu penele altuia te poti impodobi dar nu poti zbura” … ????????????” – a scris Dan Negru pe Facebook.

