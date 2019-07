Dan Negru, dezvaluire dureroasa dupa 9 ani de la moartea Madalinei Manole: "Astia de am ramas suntem complici la crima"

madalinamanoledannegrudezvaluire

Duminica, 14 iulie, s-au implinit noua ani de cand Madalina Manole s-a sinucis. Noua ani cu cercetari, dezvaluiri si acuzatii. Dan Negru a scris luni un mesaj cutremurator pe pagina sa.

Ajunsa la varsta de 35 de ani, Madalina Manole era ocolita de cei din televiziuni si radio pe motiv ca "e trecuta bine de prima tinerete". De asemenea, Dan Negru povesteste cum atunci cand l-a intrebat de ce nu o cheama in show-urile lui nu a stiut ce sa spuna si a tacut.

"Madalina Manole e din nou la stiri. Pe 14 Iulie s-a sinucis. Pai sa va arat cum era presa atunci si cum am fost noi, astia din media, complici la crima! Cand Madalina avea 35 de ani, adica era mai tanara decat e azi Smiley care are 36, presa o dadea “trecuta bine de prima tinerete” si televiziunile si radiourile o ocoleau pentru ca era “in varsta”.

Cand m-a intrebat de ce n-o chem mai des in show-urile mele, am tacut.

Intr-o sedinta de redactie toti am preferat sa-i chemam pe N5 in locul Madalinei doar pentru ca erau mai tineri in buletine. Madalina n-a rezistat presiunii. Si astia de am ramas suntem complici la crima! La 35 de ani, Madalina era “trecuta de prima tinerete” pentru presa din Romania", a scris Dan Negru.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.