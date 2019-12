Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, dupa eșecul cu Sepsi: 'A fost viciere de rezultat, a vazut toata țara'

Dan Nistor, căpitanul lui Dinamo, a criticat arbitrajul după eșecul suferit contra lui Sepsi OSK, vineri, scor 1-2, în primul meci din etapa cu numărul 21 a Ligii 1, anunță MEDIAFAX.

În minutul 47, dinamoviştii au solicitat o lovitură de la 11 metri pentru un presupus henţ comis în careu de Bouhenna, însă arbitrul Iulian Călin nu a acordat nimic. Gazdele au rămas în inferioritate numerică, în minutul 73, după eliminarea autorului primului gol, Dan Nistor, care a încasat al doilea cartonaş galben pentru un fault comis la mijlocul careului.

"Din păcate, la al doilea galben am greșit, am avut un atac întârziat. A fost de cartonaș galben, recunosc, îmi asum greșeala. A văzut toată țara că am avut penalti și cartonaș roșu pentru Sepsi. A fost viciere de rezultat. La primul galben am avut o reacție mai dură, m-am dus către domnul arbitru. În calitate de căpitan cred că am dreptul să protestez. Am avut un penalti și roșu. Ok, poate ratam, dar în 10 oameni le era foarte greu să se întâmple ce s-a întâmplat. Îmi pare nespus de rău de acest lucru. Va fi un meci foarte greu la Botoșani și sper să facă un rezultat bun băieții. Voi vedea zilele acestea dacă voi merge la Botoșani", a spus Nistor, la Digi Sport.

De asemenea, Nistor a mai declarat că Dinamo păstrează șanse mici pentru calificarea în play-off, iar jucătorii ar trebui să se gândească mai mult la fotbal, și nu la bani.

"E foarte greu să prindem play-off-ul, ăsta este adevărul. Trebuie să nu renunțăm până la final și să luptăm cât mai avem șanse. S-a vorbit foarte mult despre bani și mai puțin de fotbal. Să discutăm mai puțin despre bani și să jucăm noi pe teren, că asta e cel mai important. Lucrurile se mișcă bine la Dinamo, a fost această întrâziere, e adevărat, dar trebuie să jucăm fotbal și apoi să ne gândim la alte chestii", a mai spus Nistor.

În urma acestui rezultat, Dinamo a ratat şansa de a urca, cel puţin temporar, pe loc de play-off, menţinându-se pe poziţia a opta, cu 28 de puncte acumulate. De partea cealaltă, Sepsi OSK se clasează pe locul 9, cu 25 de puncte.