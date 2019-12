Dan Nistor: 'Voi ramane dinamovist toata viața, dar, daca va veni o oferta buna, ma voi gandi'

Dan Nistor, căpitanul celor de la Dinamo București, a declarat că, în cazul în care va primi o ofertă care să îl avantajeze, va lua în considerare despărțirea de dinamoviști, anunță MEDIAFAX.

Nistor nu se va afla pe teren în ultima partidă înainte de vacanța de iarnă, când Dinamo va înfrunta, în deplasare, pe FC Botoșani, căpitanul ”câinilor roșii” primind cartonaș roșu în partida cu Sepsi.

”E ca o finală pentru noi şi îmi pare foarte rău că nu pot fi pe teren să-mi ajut colegii. Am mare încredere că echipa poate lua cele 3 puncte. Să ştiţi că noi am pierdut foarte multe puncte din cauza arbitrajelor în acest sezon, nu ştiu dacă suntem vânaţi, însă au fost prea multe greşeli împotriva noastră. Eu sunt un dinamovist şi voi rămâne dinamovist toată viaţa, dar dacă va veni o oferta bună pentru mine şi pentru club, mă voi gandi. Am o vârstă şi trebuie să am grijă şi de familia mea”, a declarat Dan Nistor pentru Digi Sport.

Nistor a vorbit și despre zvonurile apărute conform cărora oficialii lui Dinamo, Ionel Dănciulescu și Florin Prunea, ar părăsi clubul: ”Asta ar fi ultima! Ca doi dintre cei mai mari dinamovişti să plece. Eu sunt sigur ca atât Florin, cât şi 'Danciu' nu ar lăsa Dinamo la greu. Au demonstrat de atâtea ori că sunt alături de noi. Nu s-au ascuns pe sub birouri la greu şi au fost, alături de staff-ul tehnic, mereu lângă noi şi ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie.Ar fi o mare pierdere pentru Dinamo dacă Florin şi Danciu ar pleca. Pentru ca acest club să revină unde îi este locul, în elită, e nevoie în primul rând de dinamovişti, iar ei sunt printre cei mai mari dinamovişti”.