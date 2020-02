Dan Paun trece de la ALDE la PPU-SL

Dan Păun, consilier local în cadrul Consiliului Local Municipal Brăila, a decis să părăsească formațiunea politică ALDE și să preia conducerea organizației județene a Partidului Puterii Umaniste (social-liberal).

După aproximativ 8 ani în care a fost consilier local municipal, vicepreședintele fondator ALDE, Dan Păun, a decis, în momentele premergătoare alegerilor locale, să se alăture echipei umaniste.

„Nu mă mai simt reprezentat de partidul ALDE, nici la nivel local, nici la nivel național. Eu am pus umărul la crearea acestei formațiuni politice, ca vicepreședinte fondator, însă lucrurile au evoluat într-o cu totul altă direcție față de cea promisă și așteptată”, a transmis Dan Păun.

Noul membru din familia umanistă susține faptul că, în prezent, scena politică se află într-o decădere progresivă:

„În degringolada politică actuală am constatat că partidele clasice nu mai sunt în stare să identifice și să găsească soluții pentru problemele românilor. Am renunțat la doctrinele clasice, considerând că doctrina umanistă, care are în centrul său omul, este doctrina care pe mine mă reprezintă!”.

Dan Păun este inginer și a intrat în politică în anul 2004, având o bogată experiență în acest domeniu.