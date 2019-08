Dan Petrescu a gasit vinovatii pentru tragerea la sorti nefavorabila a grupelor Ligii Europa

Antrenorul Dan Petrescu a identificat vinovaţii pentru tragerea la sorţi nefavorabilă a grupelor Ligii Europa: oficialii clubului CFR Cluj care au fost la Monaco, între care s-a numărat şi Marius Bilaşco. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Singura grupă pe care nu o doream era cea în care suntem. Vedeţi faţa mea, nu? Aşa ghinion nu am avut în viaţa mea. Au fost cinci trageri la sorţi, la toate am căzut cel mai rău posibil. Oamenii care s-au dus e ultima oară sută la sută, dacă voi mai fi eu la CFR. E a patra, a cincea oară, trebuia să mai schimbăm oamenii, dar nu i-am schimbat. Nu e vina lor, că nu trag ei, dar eu cred în destin şi superstiţii. Dacă îmi spune FCSB pe cine trimite la tragerea la sorţi, să mor eu, dacă nu i-aş trimite pe ăia de la FCSB. Au avut patru meciuri Armenia, Moldova, Mlada şi Guimaraes. Doamne fereşte! Şi noi pe cine avem? Lazio, Celtic şi Rennes. Sunt mult mai rău decât după înfrângerea cu Slavia. Am acceptat-o, am jucat împotriva unei echipe foarte foarte bune, dar să vină tragerea la sorţi... După meci, am declarat imediat că obiectivul clar este primăvara europeană. M-am uitat rapid la grupele care erau, am zis că în cinci grupe aveam şanse mari, în cinci grupe aveam şanse micuţe, dar bune şi în două grupe nu prea avem şanse. Rennes, dacă va juca cu toată echipa va câştiga grupa, mai ales că i-a bătut şi pe PSG. Nu mă aşteptam la aşa ceva, încă nu mi-am revenit, e un şoc prea mare pentru mine, mă gândeam că nu se mai poate să avem ghinion. Nici noroc nu voiam, voiam acolo, măcar ceva, cât de cât, să sperăm şi noi. Putem surprinde, dar nu ştiu dacă ne calificăm. De suprins, să câştigăm un meci, sperăm să-l câştigăm, dar va fi greu să-l câştigăm şi pe acela. Era o grupă cu Qarabag, Apoel şi nu mai ştiu cine. Şi a căzut acolo Dudelange. Vă daţ ...