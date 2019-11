Dan Petrescu: Am avut penalti clar la Paun. Dar n-avem ce sa reprosam arbitrului

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat duminică seară, după meciul cu Dinamo, scor 0-0, că formaţia sa ar fi trebuit să beneficieze de un penalti, însă a precizat că nu îi reproşează nimic arbitrului Ovidiu Haţegan. “A fost o pauză normală, n-am exagerat pentru că jucam împotrva unei echipe bune, înt-ro formă bună. Era impritant să nu facem cadouri, să nu greşim. Când au avut o bară am pierdut un pic moralul şi în reptiza a doua au venit peste noi. Am avut un penalti clar la Păun şi vreo 3-4 ocazii clare. Dacă marcam, victoria era meritaăt. Dar n-avem ce să reproşăm arbitrului, până la unmă a avut un meci bun. Schimbările au fost inspirate, dar din păcate nu am câştigat. (…) Voi continua pe linia asta pentru că n-avem ce face. O să avem un program infernal. Arlauskis iar a apărat astăzi, a avut una şi a scos excelent. Mă bucur că a venit la meci, pentru că avea un dubiu, avea o problemă la umăr”, a spus Petrescu la Look Plus.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii I, a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a XVI-a a Ligii I.