Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj: O victorie meritata, fara dubii și nimeni n-are ce sa zica

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, consideră că victoria contra celor de la FCSB, de duminică, scor 1-0, a fost una meritată, spunând că bucureștenii nu au avut niciun șut pe spațiul porții, iar eliminarea lui Planic a fost una corectă, potrivit Mediafax.

"O victorie meritată. Ocaziile le-am avut noi, fazele mai importante le-am avut noi. Nu țin minte niciun șut de-al Stelei pe spațiul porții. FCSB era echipa cea mai în formă. În ultimele șapte deplasări câștigase șapte meciuri. În campionat, ea a fost cea mai în formă în ultimele 15 meciuri. Știam valoarea lor, ne-am adaptat repede la teren. Ne-am antrenat toată săptămâna aici pentru că toate terenurile erau înghețate în Cluj. E o victorie meritată, fără dubii și nimeni n-are ce să zică. E doar primul meci. Mie mi-era puțin frică pentru că nu i-am văzut foarte concentrați pe jucători. Nici la meciurile amicale nu am avut o evoluție foarte bună. Mă îngrijora posesia lui FCSB și felul în care jucau între linii. Am reușit să dăm gol cu un presing avansat, am încercat să joc cât mai sus. E o victorie importantă pentru noi, pentru moral, pentru tot", a declarat Petrescu, la Digi Sport.

Despre Andrei Burcă și poziționarea sa pe un post inedit, cel de fundaș dreapta, Petrescu a spus: "Nu mă așteptam să joace așa bine. A driblat, a centrat, s-a apărat excelent. Sunt fericit că am avut această inspirație și n-am apelat la alt jucător. Mi-a fost puțin teamă, mai ales că a jucat contra lui Coman, care e unul dintre cei mai buni fotbaliști din campionat".

Antrenorul celor de la CFR Cluj spune că arbitrajul a fost unul corect, iar criticile celor de la FCSB pentru eliminarea lui Planic sunt nejustificate: "Ce să mai zici după un asemenea meci? Mai ai curajul să vorbești? Ce le-a făcut Istvan Kovacs, le-a băgat mingea în poartă? Fault mai clar ca ăla nu se poate. Putea să dea și penalti, și roșu și galben, dar intensitatea fotbalului a fost clar de roșu. Dacă și după meciul ăsta, când nu ai avut șut pe poartă, mai vorbești de arbitraj, atunci e penibil".

CFR Cluj a câştigat derby-ul cu FCSB, disputat duminică, pe teren propriu, în runda cu numărul 23 din Liga 1, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de Vinicius, în minutul 79. Bogdan Planic, de la FCSB, a fost eliminat în minutul 77.