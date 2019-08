Dan Petrescu: 'CFR trebuie sa treaca de Astana, Maccabi, Celtic si Slavia Praga pentru a merge in grupe'

Dan Petrescu se plânge după ce s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, unde va întâlni Slavia Praga. Antrenorul campioanei României a avut un discurs asemănător cu cel al lui Gică Hagi şi a susţinut că e greşit ca CFR Cluj să fie nevoită să joace opt meciuri pentru a pătrunde în grupe, potrivit Mediafax.

Campioana României a reuşit un miracol la Glasgow şi a eliminat Celtic cu scorul general de 5-4, în urma unui retur foarte disputat, dar câştigat de CFR în ultimul minut, datorită golului lui George Ţucudean.

Totuşi, Dan Petrescu are o nemulţumire, deşi mai are doar un pas până la grupele Uefa Champions League. Antrenorul e nemulţumit că CFR e nevoită să joace trei tururi preliminare plus play-off-ul pentru a ajunge la "masa bogaţilor": "Slavia este o echipă bună, a jucat împotriva lui Chelsea în sezonul trecut şi a înscris multe goluri. Problema mea este că trebuie să parcurgi atâtea tururi pentru a ajunge în Liga Campionilor. CFR trebuie să treacă de Astana, Maccabi, Celtic şi Slavia Praga pentru a merge în grupe. UEFA trebuie să schimbe legile!", a declarat pentru Walla Sport.

Gică Hagi, mesaj pentru UEFA

Gică Hagi a avut un mesaj asemănător de-a lungul acestui an: "Domnilor de la UEFA, lăsaţi-ne în Europa, copiii noştri cei mai buni trebuie să joace la cele mai bune echipe, să joace la campioana României.

E primul stat din Europa de est care a câştigat Liga Campionilor, pentru că suntem buni, dar acum dacă jucăm atâtea tururi e foarte greu! Eu nu accept pentru că nu e corect şi ăsta e oful meu! Îmi doresc ca România să fie iar în Europa, suntem a 7-a ţară ca populaţie, nu trebuie să dăm probe ca să fim acolo", a declarat antrenorul Viitorului, înainte de Supercupa României. Sper ca cei de la UEFA să analizeze bine, sunt nişte lucruri făcute doar din creion şi nu fac bine fotbalului! Pe unii ne au aruncat într-o parte şi alţii sunt la masa mare. E important ca echipa campioană a României să se ducă direct în Champions League, dacă nu, să facem o altă competiţie!

Acesti copii mie mi-au dat speranţă, merită să mă duc să muncesc în continuare. Aţi văzut ai noştri cum i-au bătut pe englezi care valorau miliarde, le-au dat 4 goluri, mă uitam şi nu îmi venea să cred, eram atât de fericit, m-au făcut atât de fericit!", a declarat antrenorul Viitorului.