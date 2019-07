Dan Petrescu, criza de NERVI, dupa calificarea cu Astana: sageți catre un fost coleg de la naționala

Antrenorul Dan Petrescu a răbufnit după meciul cu Astana şi i-a certat pe cei care l-au criticat după primele meciuri din acest sezon. Ţinta lui este mass-media, dar mai ales foştii antrenori care acum sunt analişti la posturile TV, unul dintre aceștia fiind și Ilie Dumitrescu, fostul său coechipier de la echipa națională.

"M-a îmbătrânit ultima fază, în rest echipa a jucat foarte bine şi a început excelent meciul, chiar dacă a luat gol nu a renunţat, am fost agresivi, ofensivi şi ne-a ajutat foarte mult primul gol, a fost cel mai importnat, al lui Bilel, după care am avut şi o bară, şi un penalti şi un gol anulat, au fost multe incidente. Fotbalul este făcut de mici detalii. În primele trei meciuri echipa nu a jucăt rău, a fost făcută varză şi pilaf de toată lumea din România. Eu nu mai eram antrenor bun, eram cel mai prost, Culio era bătrân, jucătorii mei nu ştiu să joace fotbal, ne apărăm. Asta era ce s-a creat după aceste trei meciuri, ceea ce era total fals. Am atacat şi la Astana, am atacat şi cu Viitorul, care a avut o cazie, un gol, am atacat şi cu Iaşiul, dar nu puteam să marcăm. Asta e România, asta e presa, acceptăm orice critică, nu accept ca de unii jucători să se vorbească, aşa, în caterincă, că vezi doamne lui Culio mai daţi-i contract cinci ani. Păi Culio este ce mai bun jucător din istoria lui CFR şi n-ar trebui să vorbească nimeni rău de el. A făcut un meci mare şi e un jucător care nu aş vrea să îmbătrânească. Sunt foarte fericit pentru el, pentru echipă, pentru jucători, pentru club, e clar că şi pentru mine, pentru că tot timpul sunt pus în balanţă dacă sunt bun sau nu sunt bun. Hai să vedem cine mă judecă! Nu au fost şi ei antrenori şi nu au făcut nimic şi acum mă judecă pe mine care m-am săturat de câte trofee am câştigat şi câţi bani am câştigat ca antrenor? Dintr-odată nu mai eram bun. Deja m-au întrebat la conferinţa de presă dacă am geanta făcută. Am geanta făcută, care e problema? Am trei ani contract, dacă clubul consideră că nu sunt bun, o să plec, dar mi se pare că prea repede dăm, aşa, nişte... Nu înţeleg ce au cu mine şi cu echipa. E clar că nu am rezolvat nimic azi, dacă ne scoate Tel Aviv, degeaba ne-am calificat. Dacă pierdeam azi şi băteam apoi cu Antorra, tot acolo eram. Dacă ne-am calificat nu înseamnă că acum sunt antrenor bun şi înainte nu eram. Nu mai am ce să mai demonstrez în România, eu nu am ce să demonstrez, toată lumea ştie ce am făcut. E clar că mai sunt meciuri rele şi ghinioane. Mi s-a pus prea repede eticheta după meciurile astea. Accept criticile, dar să nu fie răutăţi, că nu le accept", a declarat Petrescu, la Digi Sport.

El a explicat cum a reuşit să-l facă pe Omrani să marcheze: "M-am supărat pe el în primele meciuri, că a ratat ocazii mari. L-am pus să se tundă, să se vopseacă înapoi, să nu mai vină în papuci, să-şi dea cerceii jos şi să joace fotbal. Am lucrat trei zile la finalizare cu el şi ne-a ieşit, trebuie să fie mai concentrat la finalizare, cred că e prima dată în viaţa lui când a dat trei goluri Şi se pare că a ieşit, dar meritul e al jucătorilor, meritul meu e unu la sută, jucătorii au fost fantastici."

Petrescu a arătat din nou cât de valoroasă este Astana şi a precizat că a fost cel mai bun meci al lui la CFR Cluj.

"Ştiam calitatea lor, ştiam că poate să facă orice un jucător din faţă, Murtazaiev, care a dat golul, Rotariu, Sigurjonsson şi cu Tomasov sunt jucători de mare clasă. Din păcate, în România nu se ştie că această echipă a fost patru ani la rând în grupe. Nu cred că au pierdut aşa şi nu cred că au fost dominaţi aşa în Europa. Ăsta este meritul jucătorilor pentru că au demonstrat mare caracter, aşă cum au arătat de doi ani, de când lucrează cu mine, mă bazez pe ei. Sută la sută avem şanse să ajungem în grupele Champions League şi să câştigăm iar campionatul. În România se exagerează, în străinătate nu aş fi fost supus la această presiune mediatică, şi pe mine şi pe jucători şi acest lucru s-a resimţit şi la club. Nu toată lumea mai e sigură cănd nu câştigi. La CFR, când pierzi un meci, gata, antrenorul nu e bun. Nu cred că e corect. Chiar dacă anul acesta ieşim pe locul 2, nu ar fi un dezastru. Nu ar fi un dezastru dacă vom ajunge în Europa League. Nu ne-a dominat nimeni în aceste meciuri. A fost cel mai bun meci al meu CFR Cluj", a spus el.

Petrescu a anunţat revenirea lui Ţucudean în lot: "Ţucudean o să revină, cred că săptămâna viitoare începe antrenamentele. Sper măcar la doilea meci cu Tel Aviv să fie pe teren. Cred că îl trecem şi pe Cestor pe lista UEFA, e posibil să înceapă meciul cu Clinceniul".

CFR Cluj s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), formaţia Astana din Kazahstan, în manşa a doua a turului I preliminar. În prima manşă, Astana a câştigat cu 1-0. În faza următoare, CFR Cluj va evolua cu campioana Israelului, Maccabi Tel Aviv. CFR Cluj va disputa prima manşă acasă, la 23 sau 24 iulie, şi returul în deplasare, la 30 sau 31 iulie.

Au marcat: Omrani '10, '73, Postnikov '26 (a) / Murtazaiev '4.