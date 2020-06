Dan Petrescu: CSU Universitatea Craiova a devenit favorita la titlu dupa victoria de duminica

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, consideră că echipa CS Universitatea Craiova a devenit favorită la titlu după victoria de duminică.

"Au fost multe ocazii de ambele părţi, am revenit de la 2-0. A fost o săptămână agitată la noi, la club, cu multe probleme şi jucătorii nu cred că au reuşit să se concentreze după meciul de la Botoşani. Asta s-a văzut şi cum am început meciul. După care cred că am avut un penalti clar la Costache, dar a primit galben, la golul doi (n.r. - al oaspeţilor) m-am uitat atent, dacă era VAR în România, era ofsaid. Apoi am revenit extraordinar cu două goluri foarte frumoase. Eram pe punctul de a face schimbări, pentru că un 2-2 nu era aşa de rău, eram dezechilibraţi la mijloc, unde Păun juca închizător cu Bordeianu, eram totul pe atac, dar şi această regulă cu under 21 mă face mereu să aştept, să întârzii şi am întârziat puţin cu schimbarea. Dacă făceam o schimbare... Erau doi jucători la margine, Hoban şi Traore, dar din păcate am luat uşor golul trei. Noi ne gândeam să câştigăm meciul la 2-2, nu să rămână 2-2, şi asta ne-a costat. A fost prima mea înfrângere ca antrenor al CFR-ului, acasă, în 37 de meciuri. A căzut recordul, voiam să fie 40, pentru că mai erau două, n-aş fi vrut să pierd niciun meci acasă. Asta e viaţa, se întâmplă, dacă pierzi un meci la 37 de jocuri nu e aşa de grav, cu toate că astăzi un egal era un rezultat meritat. Pentru că prima repriză a fost a lor şi a doua a fost a noastră. Pentru mine nu a fost un meci frumos, dacă iau trei goluri acasă, vă daţi seama. Au fost probleme interne, foarte mulţi jucători care nu joacă din această cauză, a regulii under 21, nu sunt motivaţi tot timpul şi sunt puţin supăraţi şi s-a văzut acest lucru. Au fost şi alte probleme, nu vreau să comentez mai mult, dar s-a văzut la final pe tabelă. Pentru că e greu ca CFR Cluj să ia goluri acasă, dar să mai ia trei goluri, nu am luat niciodată trei goluri şi am jucat şi cu Sevilla, cu Celtic. Dar şi Craiova este o echipă bună. Am zis şi înainte că titlul se joacă până în ultima etapă, cred în continuare la fel. Craiova este favorită, ultimul meci îl jucăm la Craiova şi au şi scorul în meciul direct în play-off. Dar mergem înainte. Trebuie neapărat să câştigăm la Astra ca să intrăm din nou în luptă. Dacă Arlauskis pleacă va fi mutl mai greu pentru noi să câştigăm acest campionat, dar nici nu poţi să-l forţezi pe om dacă el are altă ofertă sau trebuie să plece. Acum el trebuie să zică ce vrea. Dacă va pleca va fi greu, pentru că cinci meciuri fără el vor fi foarte grele. Din păcate, atacanii noştri nu mai marchează de mult timp goluri, marchează alţi jucători. E o problemă. Avem jucători care pot face diferenţa, dar până acum nu ne-au ajutat în acest an. Nu va fi o săptămână uşoară pentru noi. Cred că toată lumea la club ar trebui să fie unită, jucătorii, toţi, pentru că în continuare suntem pe primul loc, cel puţin până duminică, şi vrem să rămânem acolo", a declarat Petrescu, la microfonul meciurilor care transmit Liga I, potrivit news.ro.

CFR Cluj a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-0), de formaţia CS Universitatea Craiova, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii I, ultima a turului. Prin acest succes, oltenii se apropie la un punct de liderul din Cluj.

Au marcat: Deac '60, Vinicius '70 / Koljici '9, Mihăilă '55, Cicâldău '87.