Dan Petrescu dupa meciul cu Astra: 'Cand castigi un meci, indiferent ce s-a intamplat pe teren, esti fericit'

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, vineri seară, că echipa CFR Cluj a avut ocazii mari la meciul cu Astra Giurgiu, subliniind că jucătorii săi au dominat, potrivit news.ro.

Citește și: Klau Iohannis: V-aţi mobilizat exemplar şi acest lucru îmi arată că se poate

"Când câştigi un meci, indiferent ce s-a întâmplat pe teren, eşti fericit. Au avut ocazii mari, dar cred noi am dominat, am dat în bară, am dat pe lângă şi am primit un autogol. Câteodată ai noroc, cum am avut noi azi, câteodată ai ghinion, cum am avut cu Dinamo Zagreb. Burcă e fundaş central de meserie, dar l-am folosit fundaş dreapta şi a făcut-o foarte bine. Am dat o variantă şi la echipa naţională, a fost folosit fundaş dreapta cu Austria şi a jucat foarte bine. Dacă batem Djurgarden, vă spun dacă suntem mulţumiţi. Nu suntem mulţumiţi de tragerea la sorţi pentru că avem un meci foarte greu în Suedia. Cine va câştiga acel meci va fi favorită în play-off", informează digisport.ro.

Formaţia CFR Cluj a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, în etapa a IV-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Crepulja '45 (autogol) şi Debeljiuh '61.