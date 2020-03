Dan Petrescu: 'E campionat de prosti. Ne batem joc de fotbal'

Antrenorul Dan Petrescu a afirmat, luni, că jucătorii de la CFR Cluj au jucat ”ca proştii” sezonul regulat de Liga 1, el fiind nemulţumit că şi golaverajul a fost anulat, potrivit news.ro.

”Cu regula asta pe care o avem în România nu putem băga jucători pentru naţională. Băgăm jucători pentru U21. Noi trebuie să pregătim naţionala U21 sau naţionala mare? Să-mi spună şi mie cineva, că o iau razna. Ne iau punctele, nu mă lasă nici să bag echipa cea mai bună. Păun, de exemplu, trebuie să stea pe bancă. E greu în play-off-ul ăsta pentru noi, e împotriva fotbalului normal ceea ce se întâmplă! Şi să ne iei şi punctele! Asta nu înţeleg. Le-am zis şi băieţilor. Am jucat ca proştii 26 de etape, ne-am bătut ca proştii, am dat goluri degeaba. Golaverajul e 0-0. Unde sunt golurile pe care le-am dat? Lăsaţi-ne golurile, băi, băieţi! Le-am dat degeaba? Ce campionat e ăsta? Campionat de proşti! Noi suntem proşti, iar cei care au făcut regulamentul şi mai proşti! Dă-o dracu’, ne batem joc de fotbal! Portugalia câţi locuitori are? 10 milioane. Ştiţi câte echipe au în campionat? 18, joacă 34 de etape. De ce? Că sunt oameni normali. Noi nu, jucăm cu 14 echipe. Jucăm de şapte ori, ne luaţi punctele. Faceţi play-off, dar lăsaţi-ne punctele. Ce să mai jucăm? O iei razna!”, a declarat Dan Petrescu, la Digisport.

Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci al primei etape a play-off-ului Ligii I.

Pentru CFR Cluj au marcat Deac '8 şi Păun '81, iar pentru Astra a punctat Alibec '58 (penalti).