Dan Petrescu ii ataca pe Gigi Becali si Gica Hagi

Dan Petrescu

Dan Petrescu a lansat sageti catre Gigi Becali si Gica Hagi dupa calificarea superba obtinuta la Glasgow de CFR Cluj in playoff-ul pentru grupele Ligii Campionilor.



Tehnicianul clujenilor ii transmite lui Gica Hagi ca gruparea din Gruia e o campioana meritorie si ii cere, indirect, sa nu mai vorbeasca despre CFR Cluj.



Totodata, Dan Petrescu e convins ca succesul clujenilor se datoreaza libertatii de care are parte antrenorul, facand aluzie la implicarea lui Gigi Becali in alcatuirea echipei la FCSB.



"Aceasta victorie arata ca CFR Cluj este o campioana meritorie a Romaniei. Toti cei care vorbesc despre CFR ar trebui sa se duca acum si sa taca din gura si sa vada CFR Cluj este campioana adevarata pe teren, care a eliminat trei echipe mari in drumul ei spre grupele Champions League. Toti cei care vorbesc mananca ei ce mananca... Sa o lase in pace pe CFR si sa isi vada de echipele lor. Sa isi vada de echipele lor", a spus "Bursucul" in cadrul unei conferinte de presa.



"Aici alege antrenorul jucatorii, nu altcineva. Am ales jucatorii care au caracter. Aici face echipa antrenorul, adica eu. Eu fac transferurile", a adaugat acesta, potrivit Digi Sport.



CFR Cluj s-a impus cu 4-3 pe terenul lui Celtic Glasgow si a obtinut calificarea in playoff-ul pentru grupele Ligii Campionilor.



5-4 a fost scorul la general in favoarea clujenilor, dupa ce partida tur, disputata in urma cu o saptamana la Cluj, s-a incheiat la egalitate, scor 1-1.



In playoff-ul Ligii Campionilor, campioana Romaniei va da piept cu campioana Cehiei, Slavia Praga.



Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.