Dan Petrescu: 'Nu mi se pare normal ca un tehnician sa antreneze doua echipe. Cel care este la echipa naționala trebuie sa se ocupe doar de naționala'

Dan Petrescu este unul dintre numele de antrenori despre care s-a scris că ar putea fi înlocuitorul lui Cosmin Contra în funcția de selecționer al României. Cu toate acestea, tehnicianul campioanei României, CFR Cluj, a clarificat informațiile apărute, potrivit Mediafax.

"Eu nu pot să răspund decât că am contract aici și nu m-a căutat nimeni de la Federație într-un an de zile. Nu am ce să răspund la acest subiect. Pentru mine meciul cu Chindia este cel mai important", a spus Petrescu, care a precizat că nu i se pare normal ca un antrenor să fie și la club, și la echipa națională:

"Nu mi se pare normal ca un antrenor să antreneze două echipe. Cel care este la echipa națională trebuie să antreneze doar la națională. În niciun caz nu poate să antreneze și la națională și la echipa de club. Cei de acolo trebuie să decidă ce este mai bine pentru fotbalul românesc".

Dan Petrescu a vorbit și despre parcursul României în grupa din campania de calificare la EURO: "De obicei, în viață ai ce meriți. Înseamnă că atât am meritat, atât am făcut. Dar bine că mai avem o șansă la baraj".